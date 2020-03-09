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Дело МН-17: РФ сообщила только одному подозреваемому о начале суда

Дело МН-17: РФ сообщила только одному подозреваемому о начале суда
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:РФ по запросу Нидерландов сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса по делу MH17.

Компетентные органы Российской Федерации по запросу Нидерландов сообщили только одному из четырех подозреваемых о начале судебного процесса по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья отметил, что подозреваемый в сбитии самолета Олег Пулатов был должным образом вызван в суд. В частности, сначала Нидерланды сделали запрос в компетентные органы РФ о правовой помощи, и этот запрос прокуратурой России был направлен в Министерство юстиции Российской Федерации.

Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения

В то же время, от российской стороны поступило письмо, в котором было сказано, что интересы Пулатова представляет адвокат Елена Кутьина, и что ее подзащитный "не имеет отношения к катастрофе самолета".

При этом, по словам судьи, отдельно российская сторона сообщила, что в городе Ульяновск 23 января 2020 года Пулатов явился на заседание российского суда, и ему были переданы документы о вызове. "Подозреваемому Пулатову известны обвинения против него", - отметил Стейнгаюс.

Однако, судья подчеркнул, что "подозреваемый Пулатов сегодня не явился в суд".

При этом другие подозреваемые - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко не являлись на аналогичные заседания судов для получения повесток о вызове на судебное заседание в Нидерландах.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Катастрофа MH17: замглавы МВД рассказал о дне страшной трагедии

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Россия, Суд, Нидерланды, Гаага, РФ, МН-17, Дело МН-17, Крушения МН-17.
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