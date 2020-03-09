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Лавина в Австрии "смела" группу лыжников, еще одна лишила жизни полицейского

Лавина в Австрии "смела" группу лыжников, еще одна лишила жизни полицейского
19:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за лавин в Австрии погибли шесть человек.

В результате схода двух лавин в воскресенье в Австрии погибли пятеро лыжников из Чехии и один австрийский полицейский.

Об этом сообщает "Австрийское агентство печати" (АРА).

"Пятеро лыжников-туристов из Чехии погибли во время лавины в районе Дахштайн в Верхней Австрии в воскресенье. Их нашли уже мертвыми. Полицейский из Каринтии также погиб во время схода лавины... в районе Гроссглокнер", - говорится в сообщении.

В составе группы лыжников из Чехии, которых засыпало огромной лавиной, были три женщины и двое мужчин. Несмотря на то что спасатели быстро прибыли на место инцидента, спасти их не удалось.

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Во втором инциденте 33-летнего полицейского засыпало лишь частично, но от полученных травм он погиб на месте.

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ЕС, Чехия, Австрия, Лавина.
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