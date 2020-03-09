Президент ЕК о долгосрочном бюджете ЕС: Люди нуждаются в том, чтобы Европа действовала активнее

Новости мира:Фон дер Ляйен призвала немедленно согласовать долгосрочный бюджет ЕС.

Лидеры стран Евросоюза должны немедленно согласовать Многолетнюю финансовую перспективу (МФП) ЕС на 2021-2027 годы, без которой Евросоюз не сможет двигаться вперед и преодолевать текущие вызовы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по случаю первых 100 дней работы нового состава ЕК.

"В эти тяжелые со всех точек зрения времена люди нуждаются в том, чтобы Европа делала больше, действовала активнее - на границах, в миграции, в борьбе с коронавирусом, в макроэкономической поддержке. Однако без нового бюджета мы не сможем дать на это надлежащий ответ. Мы находимся на этапе завершения текущего бюджета... Сейчас нам не хватает гибкости, чтобы действовать в условиях кризисов, которые мы видим вокруг. Поэтому я призываю все страны-члены срочно прийти к согласию вокруг МФП - она нам нужна, чтобы двигаться вперед. Мы уже с этим опоздали", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также заявила, что первые сто дней работы Еврокомиссии под ее руководством были посвящены не только преодолению неотложных вызовов, таких как Brexit, расширение ЕС, миграция, коронавирус, - но и определению стратегических направлений развития Евросоюза, включая Зеленое соглашение, технологическое инновационное развитие, цифровую трансформацию и новые стандарты в расширении.

Как сообщалось ранее, главы государств и правительств ЕС на чрезвычайном саммите в Брюсселе 20-21 февраля не смогли прийти к согласию по предложенному проекту Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-27 гг.

В данный момент президент Европейского совета Шарль Мишель проводит активные консультации с лидерами стран ЕС относительно показателей МФП Евросоюза, по которым сохраняются существенные разногласия как среди национальных правительств, так и среди евроинституций.

В частности, Еврокомиссия предлагает на следующие 7 лет расходы в размере 1 104,805 миллиарда евро (1,11% от ВНП). Европарламент настаивает на увеличении этой суммы до 1 324,089 млрд евро (1,3% от ВНП). В свою очередь, Европейский совет представил предложения по бюджетным расходам МФП в сумме 1 094,827 млрд евро (1,07% от ВНП). Разница между предложениями Европейского совета и Европарламента вокруг расходной части МФП превышает 230 миллиардов евро.