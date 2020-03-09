Скачать
Понедельник, 09.03.2020
"Угроза пандемии стала очень реальной": ВОЗ о коронавирусе
"Угроза пандемии стала очень реальной": ВОЗ о коронавирусе
Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру
Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Эд Ширан сделал оригинальную тату в честь будущих детей
Эд Ширан сделал оригинальную тату в честь будущих детей

Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией

Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией
21:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Турция призвала НАТО немедленно предоставить дополнительную помощь в Сирии.

Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безразличное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара в течение последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии.

"Турция - единственная страна НАТО, что воевала с глазу на глаз с ДЕАШ (ИГИЛ - ред.) и понесла потери в этой борьбе", - констатировал глава турецкого государства.

По его словам, НАТО "переживает тот критический момент", когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией.

"Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса", - цитирует Эрдогана ТАСС.

"Открой ворота и освободись от этой ноши": Эрдоган обратился к Греции по поводу мигрантов

Президент Эрдоган подчеркнул, что блок должен предоставлять более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом.

"Значительная часть наших требований в НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мероприятий, направленных на поддержание обороноспособности Турции", - заявил он.

Коронавирус добрался до НАТО: в штаб-квартире подтверждают наличие инфицированного

Глава государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией "без дискриминации и без политических предпосылок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Дэниел Крейг: &quot;Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним&quot;
Дэниел Крейг: "Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь