Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией

Новости мира:Турция призвала НАТО немедленно предоставить дополнительную помощь в Сирии.

Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безразличное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара в течение последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии.

"Турция - единственная страна НАТО, что воевала с глазу на глаз с ДЕАШ (ИГИЛ - ред.) и понесла потери в этой борьбе", - констатировал глава турецкого государства.

По его словам, НАТО "переживает тот критический момент", когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией.

"Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Президент Эрдоган подчеркнул, что блок должен предоставлять более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом.

"Значительная часть наших требований в НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мероприятий, направленных на поддержание обороноспособности Турции", - заявил он.

Глава государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией "без дискриминации и без политических предпосылок".