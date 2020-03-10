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В Турции ждут дальнейшего сотрудничества с НАТО

В Турции ждут дальнейшего сотрудничества с НАТО
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эрдоган убежден, что НАТО должно уделять больше внимания обороноспособности Турции

Кризис в Сирии угрожает всей Европе, поэтому НАТО должно уделять больше внимания обороноспособности Турции и сотрудничать с ней без дискриминации.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Турецко-сирийская граница - это юго-восточная граница НАТО. Вопросы безопасности и гуманитарные аспекты сирийского кризиса несут угрозу нашему региону и всей Европе... Ни одна европейская страна не может позволить себе "роскоши" быть безучастной к конфликту в Сирии и гуманитарной трагедии", - подчеркнул Эрдоган.

По его убеждению, НАТО должно уделять больше внимания обороноспособности Турции, ее борьбе с терроризмом - и при этом сотрудничать без дискриминации и политических оговорок.

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"Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении мер на основе решений, принятых в 2012-м и 2015 годах и направленных на поддержку обороноспособности Турции", - заявил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция принимает на своей территории 3,6 млн беженцев из Сирии, а также является единственной страной НАТО, которая ведет непосредственную борьбу с ИГИЛ.

"Сейчас НАТО переживает тот критический момент, когда необходимо проявить солидарность с Турцией, своим союзником по Альянсу", - добавил Эрдоган.

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Сирия, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган.
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