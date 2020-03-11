Банк Англии существенно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Новости мира:В Банке Англии неожиданно снизили ключевые ставки для защиты британской экономики из-за вспышки коронавируса в стране.

Банк Англии в среду неожиданно снизил ключевую ставку для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса.

Комитет по денежно-кредитной политике регулятора проголосовал за снижение ставки, впервые с августа 2016 года, до 0,25% с 0,75%, говорится в заявлении Центробанка, пишет Рейтер.

Банк Англии оставил без изменений целевой уровень скупки госбондов в 435 миллиардов фунтов стерлингов и скупки корпоративных облигаций - в 10 миллиардов фунтов.

ЦБ объявил о новой схеме срочного финансирования для малого бизнеса. Механизм предусматривает предоставление финансирования сроком на четыре года в течение ближайших 12 месяцев.