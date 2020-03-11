Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой: видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел в парламент Турции с помощником с тепловой камерой, который проверял людей на повышенную температуру. Об этом сообщает Reuters.
Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент.
Сам Эрдоган заявил, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан от коронавируса.
"Ни один вирус не сильнее наших мер", — сказал он.
По словам помощника президента, тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.
11 марта в в Турции был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 — летальные.
В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.