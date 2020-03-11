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Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой: видео

Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой: видео
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Турции Реджеп Эрдоган появился в парламенте страны 11 марта с помощником с тепловой камерой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел в парламент Турции с помощником с тепловой камерой, который проверял людей на повышенную температуру. Об этом сообщает Reuters.

Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент.

Сам Эрдоган заявил, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан от коронавируса.

"Ни один вирус не сильнее наших мер", — сказал он.

По словам помощника президента, тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.

В ЕС не осталось стран без COVID-19: На Кипре подтвердили случай заражения

11 марта в в Турции был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 — летальные.

В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.

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Все по теме:

Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Турции.
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