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Суд ЕС назначил нового генерального адвоката от Франции

Суд ЕС назначил нового генерального адвоката от Франции
22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС.

Генеральным адвокатом Суда Европейского союза назначен француз Жан Ришар де ла Тур (Jean Richard de la Tour).

Как сообщается в распространенном в среду коммюнике Совета ЕС, представители правительств государств-членов союза назначили его на эту должность после кончины предыдущего генерального адвоката от Франции Ива Бота.

Коммюнике уточняет, что де ла Тур назначен на оставшийся срок полномочий Бота, который заканчивается 6 октября 2024 года.

Суд Европейского союза, находящийся в Люксембурге, является главным судебным органом ЕС и осуществляет надзор за единообразным применением и толкованием законодательства ЕС, разрешает юридические споры между национальными правительствами и институтами союза, может принимать меры против институтов ЕС от имени отдельных лиц, компаний или организаций, чьи права были нарушены.

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Судьи (по одному от каждой страны союза) и 11 генеральных адвокатов назначаются по общему согласию правительств государств-членов после консультации с комиссией, определяющей пригодность кандидатов. Они выбираются из числа людей, чья независимость не вызывает сомнений, отмечается в коммюнике Совета ЕС.

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ЕС, Франция, Суд ЕС, Жан Ришар де ла Тур.
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