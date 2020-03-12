Европейская эпидемия: Медики в Латвии зарегистрировали 6 новых случаев COVID-19

Новости мира:В Латвии врачи зафиксировали шесть новых случаев заражения на коронавирус.

В Латвии во время проверки 41 подозрения на новый коронавирус, 6 образцов дали положительный результат. Таким образом, количество зараженных COVID-19 в стране возросло до 16 случаев.

Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии в Twitter.

"За последние 24 часа было проведено 41 лабораторное исследование на COVID-19, 6 из которых были положительными. Всего было обследовано 332 человека, в Латвии всего было зарегистрировано случаев COVID-19 у 16 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, власти КНР заверили, что пик инфицирования COVID-19 в стране прошел.