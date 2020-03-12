В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса

Новости мира:В Италии зарегистрировали более тысячи умерших от коронавируса.

В Италии число жертв эпидемии коронавируса превысило тысячу человек, более 12 тысяч человек инфицированы.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Число людей, умерших в Италии вследствие заражения коронавируса превысило 1000, по состоянию на сегодня зафиксировано 1,016 смертей, это на 189 больше, чем в среду", - заявил в четверг председатель службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

Число инфицированных вирусом Covid-19 выросло до 12,839 человек. 1258 человек выздоровели после заболевания коронавирусом.

Напоминаем, в целом в мире подтверждено 127863 случая коронавируса, смертей - 4718, выздоровели - 68310 человек.