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В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса

В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии зарегистрировали более тысячи умерших от коронавируса.

В Италии число жертв эпидемии коронавируса превысило тысячу человек, более 12 тысяч человек инфицированы.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Число людей, умерших в Италии вследствие заражения коронавируса превысило 1000, по состоянию на сегодня зафиксировано 1,016 смертей, это на 189 больше, чем в среду", - заявил в четверг председатель службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

Число инфицированных вирусом Covid-19 выросло до 12,839 человек. 1258 человек выздоровели после заболевания коронавирусом.

Напоминаем, в целом в мире подтверждено 127863 случая коронавируса, смертей - 4718, выздоровели - 68310 человек.

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Италия, Эпидемия, Жертвы, Вирус, Коронавирус.
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