Глава МИД Польши: "Северный поток-2" представляет собой угрозу Европы

Новости мира:Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что “Северный поток-2" представляет серьезную угрозу для безопасности Европы.

Проект “Северный поток-2” представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского “Газпрома”.

Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"“Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — "Газпрома"”, - подчеркнул Чапутович.

По эго словам, реализация проекта приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, Газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.