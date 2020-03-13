Глава МИД Польши: "Северный поток-2" представляет собой угрозу Европы

Проект “Северный поток-2” представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского “Газпрома”.
Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"“Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — "Газпрома"”, - подчеркнул Чапутович.
По эго словам, реализация проекта приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.
По его мнению, Газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.