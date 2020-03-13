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В Люксембурге зафиксировали первую смерти из-за коронавируса

В Люксембурге зафиксировали первую смерти из-за коронавируса
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Люксембурге зафиксировали первую смерть от Covid-19.

В Люксембурге зарегистрирован первый случай смерти пациента от нового коронавируса, сообщает в пятницу медиахолдинг RTL со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.

Во время пресс-конференции, посвящённой проблеме распространения коронавируса, Ленерт рассказала, что умершему пациенту было 94 года.

К вечеру пятницы в Люксембурге около 500 человек прошли тест на наличие Covid-19.

Министр здравоохранения также подчеркнула, что вирус не является смертельно опасным для большинства населения.

В свою очередь министр транспорта Люксембурга Франсуа Бауш обратил внимание на важность обеспечения безопасности в общественном транспорте. Он объявил, что общественный транспорт страны на следующей неделе будет работать с некоторыми ограничениями, так как в настоящее время таким транспортом пользуется меньшее число людей, чем обычно.

На настоящий момент в Люксембурге зарегистрировано 34 случае заражения новым коронавирусом.

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Люксембург, Коронавирус.
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