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В Турции украинские консульские учреждения приостанавливают свою работу

В Турции украинские консульские учреждения приостанавливают свою работу
23:58 Пт, 13 Март 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции украинские консульские учреждения прекращают прием граждан из-за коронавируса.

Консульство при Посольстве Украины в Анкаре, Генконсульство в Стамбуле и Консульство в Анталии с 16 марта прекращают прием граждан из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие сообщения были распространены указанными диппредставительствами на страницах в соцсетях и осуществлено информирование украинских общин в Турции, сообщает корреспондент Укринформа.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире вынуждены временно прекратить консульский прием граждан и выдачу документов. Указанные ограничения будут действовать с 16 марта 2020 года", - сообщили в консульствах.

С указанной даты консульское обслуживание граждан будет оказываться только в экстренных случаях, связанных с поражением коронавирусом.

"Просим с пониманием отнестись к этим мерам, обусловленным исключительно необходимостью сохранения жизни и здоровья граждан. Следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких", - говорится в сообщениях с указанием номеров горячих линий для обращения.

Как известно, в Турции официально уже зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. С 16 марта все учебные заведения уйдут на каникулы, а позже перейдут на дистанционную форму обучения.

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Украина, Турция, Консульство, Коронавирус.
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