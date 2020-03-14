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Суббота, 14.03.2020
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"Эпидемия исключает ведение кампании": Туск предложил перенести выборы в Польше

"Эпидемия исключает ведение кампании": Туск предложил перенести выборы в Польше
20:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Туск предлагает перенести выборы президента Польши из-за коронавируса.

Экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал перенести выборы, поскольку из-за эпидемии коронавируса кандидаты в президенты не могут проводить полноценную кампанию.

Такое сообщение он разместил в Twitter 14 марта.

"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает ведение кампании. Вывод один: по соглашению всех нужно перенести выборы", - написал Туск.

Президент Польши Анджей Дуда 14 марта во время посещения города Гарволин заявил, что выборы можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране. Он отметил, что сегодня нет оснований объявлять чрезвычайное положение, а до выборов остается еще немного времени. Вместе с тем он заверил, что страна готова на "всякие нужные и обдуманные решения".

“На данный момент нет речи о переносе выборов”,- заявил в субботу в эфире радио ZET представитель правительства Польши Петр Мюллер. Вместе с тем он отметил, что ситуация является динамичной и никто сейчас не может сказать, как она будет выглядеть через некоторое время.

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Вместе с тем в последние дни большинство кандидатов в президенты Польши из-за коронавируса прекратили активные предвыборные поездки по стране. Ряд из них, в частности, кандидат от левых сил Роберт Бедронь и кандидат от националистов Кшиштоф Босак уже призвали перенести выборы президента Польши на более поздний срок.

Первый тур президентских выборов в РП должен состояться 10 мая, а возможный второй - 24 мая.

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Как известно, по состоянию на 14 марта в Польше зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 147 838 случаев коронавирус.

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Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71718 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

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Польша, Выборы, Дональд Туск, Пандемия, Коронавирус.
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