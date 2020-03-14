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Латвия прекращает все международные пассажирские перевозки

Латвия прекращает все международные пассажирские перевозки
22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Латвия приняла решение запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки.

Правительство Латвии и Совет по кризисному управлению на совместном заседании в субботу решили приостановить все пассажирские перевозки из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил премьер Кришьянис Кариньш журналистам.

Перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом будут приостановлены с 17 марта по 14 апреля.

Министр сообщения Талия Линкайтс добавил, что пассажирские перевозки прекращаются с 0:00 17 марта, о чем информированы все перевозчики.

При этом передвижение на частных автомобилях остается возможным.

Латвийцам, оставшимся за границей, нужно самим рассмотреть возможности вернуться в Латвию, сказал он.

Кроме того, Кариньш сообщил, что принято решение в период чрезвычайного положения всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов. В дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.

Ранее правительство запретило публичные мероприятия, на которых собирается более 200 человек.

По последним данным, в Латвии зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. В республике в пятницу было объявлено чрезвычайное положение.

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Латвия, Коронавирус.
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