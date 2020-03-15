В Бельгии уже четыре человека скончались от коронавируса

Новости мира:В Бельгии 700 человек инфицировались новым COVID-19.

В Бельгии в течение суток зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусом, в результате заболевания скончались уже четыре человека.

Об этом сообщает VRT со ссылкой на Национальный кризисный центр Бельгии.

«За последние 24 часа количество лиц, у которых подтверждена инфекция COVID-19, в Бельгии возросло на 133. Зарегистрирована четвертая смерть. 97 человек госпитализированы. 24 пациента находятся в реанимации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, четвертой жертве коронавируса было 80 лет.

Таким образом, количество жителей Бельгии, у которых подтвержден коронавирус, составило 689 человек.

По последним данным, в мире подтверждено 153 503 случая коронавируса. Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Корее (8 086), Испании (6 023). Зафиксировано 5 614 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 72 060 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию COVID-19.