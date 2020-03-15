Более 80% поляков поддерживают членство в НАТО

Новости мира:Вступление в НАТО поддерживают 83% поляков.

Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.

Об этом информирует польский Центр исследований общественного мнения (CBOS).

“Поддержка членства Польши в НАТО сейчас является самой высокой за историю наших исследований: 83%. При этом 53% поддерживают безусловно. Против высказались лишь 2% опрошенных”, - отмечает CBOS, заметив, что не определились по этому поводу 9% поляков.

По данным социологов, перед вступлением в НАТО, в феврале 1999 года, этот шаг поддерживали 60% поляков, 11% были против, а 23% воздержались от оглашения своей позиции.

В нынешнем опросе, который был проведен 6-16 февраля 2020 года, приняли участие 958 респондентов со всей страны.

Польша вместе с Чехией и Венгрией официально присоединились к НАТО 12 марта 1999 года.