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Венская опера отменила спектакли до конца марта из-за коронавируса

Венская опера отменила спектакли до конца марта из-за коронавируса
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Венская опера начинает бесплатно показывать свои спектакли в режиме онлайн.

Венская государственная опера, которая временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом, начинает бесплатно демонстрировать свои спектакли в режиме онлайн.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Поскольку в Австрии из-за коронавируса ограничены массовые мероприятия в помещениях с участием более 100 человек, Венская опера (как и остальные театры) отменила до 2 апреля все свои спектакли.

Однако поклонники высокого искусства во всем мире не останутся обделенными - Венская опера начинает онлайн-показ своих архивных записей.

Начиная с воскресенья, 15 марта, Венская государственная опера ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей через потоковую платформу www.staatsoperlive.com.

Стримы будут начинаться в 17.00 по центральноевропейскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.

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Опера, Коронавирус.
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