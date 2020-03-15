Затронет и пасхальные торжества: Ватикан переходит в онлайн-режим

Ватикан из-за стремительного распространения в мире коронавируса отказался от присутствия верующих на пасхальных торжествах.
Как заявил сегодня Святой престол, Пасхальное праздничное богослужение, а также все мессы во время Страстной недели, на которых обычно присутствуют сотни тысяч людей из разных стран мира, в этом году состоятся без присутствия верующих, сообщает DW.
Также аудиенции и проповеди Папы Римского Франциска до 12 апреля будут проводить в режиме онлайн-трансляции.
Как сообщалось ранее, 8 марта понтифик впервые обратился к верующим с помощью видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это происходило раньше.
Эти шаги имеют целью предотвратить дальнейшее стремительное распространение вируса SARS-CoV-2.
По состоянию на утро 15 марта, количество инфицированных COVID-19 в Италии составило 21 тыс. 157 человек. Число умерших от вызванной этим возбудителем болезни превысило 1440.