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Затронет и пасхальные торжества: Ватикан переходит в онлайн-режим

Затронет и пасхальные торжества: Ватикан переходит в онлайн-режим
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Пасхальные торжества в Ватикане пройдут в онлайн-режиме.

Ватикан из-за стремительного распространения в мире коронавируса отказался от присутствия верующих на пасхальных торжествах.

Как заявил сегодня Святой престол, Пасхальное праздничное богослужение, а также все мессы во время Страстной недели, на которых обычно присутствуют сотни тысяч людей из разных стран мира, в этом году состоятся без присутствия верующих, сообщает DW.

Также аудиенции и проповеди Папы Римского Франциска до 12 апреля будут проводить в режиме онлайн-трансляции.

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Как сообщалось ранее, 8 марта понтифик впервые обратился к верующим с помощью видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это происходило раньше.

Эти шаги имеют целью предотвратить дальнейшее стремительное распространение вируса SARS-CoV-2.

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По состоянию на утро 15 марта, количество инфицированных COVID-19 в Италии составило 21 тыс. 157 человек. Число умерших от вызванной этим возбудителем болезни превысило 1440.

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Все по теме:

Ватикан, Пандемия, Коронавирус, Пасха, Страстная неделя.
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