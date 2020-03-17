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Власти Франции ввели систему штрафов для нарушителей "домашнего" карантина

Власти Франции ввели систему штрафов для нарушителей "домашнего" карантина
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Франции приняв меры по коронавирусу ввели дополнительные меры для предотвращения нарушения карантина среди граждан.

Правительство Франции отныне ввело штрафы в размере 135 евро для граждан, которые будут нарушать ограничительные меры и передвигаться на общественном транспорте.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает Le Figaro.

"Ключевое словосочетание является четким: оставайтесь дома! Все, кто будет нарушать это правило, рискуют получить штраф - до 135 евро", - отметил министр

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По его словам, такое беспрецедентное ограничение передвижения вступает в силу на всей территории Франции в полдень во вторник, чтобы попытаться остановить эпидемию коронавируса. "Передвижение разрешается только дважды в сутки: из дома до работы и обратно, когда это абсолютно необходимо, для закупок в связи с состоянием здоровья или убедительным семейным мотивом, или же для помощи людям из уязвимых категорий", - сообщил Кастанер.

После закрытия школ и университетов, а позднее - кафе, ресторанов и магазинов, меры, объявленные в понедельник вечером, еще больше непосредственно повлияют на общественную жизнь, чтобы "максимально ограничить контакт" и бороться против распространения коронавируса.

По состоянию на вечер 16 марта во Франции подтверждено 6 633 случая заражения коронавирусом COVID-19, 148 человек умерли. За сутки в стране умер 21 человек и зафиксировано 1 210 новых случаев заболевания.

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Франция, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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