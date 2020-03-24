Огромные штрафы: Что ждет граждан за нарушение карантина в Турции

Новости мира:В связи с распространением коронавируса и введенного карантина, в Турции ввели штрафы в 500 долларов за нарушение изоляции.

В Турции ввели штрафы за невыполнение карантинных мер, в частности тем, кто нарушил 14-дневную изоляцию после прибытия из-за рубежа, грозит штраф 3150 турецких лир (485 долларов США).

Контроль пребывания в месте карантина проверяют правоохранители.

"Первый штраф в стране за несоблюдение мер карантина был выписан паре экспатов в Конье, которые вышли из дома, несмотря на запрет. Соответственно, штраф составил двойную сумму - 6 тысяч 300 турецких лир", - сообщили в губернаторстве города Коньи.

Из какой страны прибыли нарушители, не сообщается. Штрафы уже применяются по всей стране. Такой же штраф предусмотрен и для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые не придерживаются запрета выходить на улицу. Для нужд таких категорий граждан были организованы горячие телефонные линии, через которые можно оставить перечень необходимых продуктов или вещей первой необходимости, которые будут позже адресно доставлены.

За соблюдением карантинного режима следит полиция. В первую очередь проверяют парки, спортивные площадки, прогулочные зоны, места проведения пикников, также останавливают на улицах людей, которые на вид старше 65 лет.

Согласно законодательству, после штрафа, при условии второго нарушения карантина, предусмотрен тюремный срок от 2 месяцев до года.

По последним данным, в Турции за минувшие сутки выявлено 293 случая коронавируса, 7 человек умерли. Таким образом, количество смертей в стране возросло до 37, инфицированных – до 1529.

Напомним: