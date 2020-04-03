Ангела Меркель вышла из домашнего карантина

Новости мира:Канцлер ФРГ Ангела Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из карантина и приступила к работе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прекращает домашний карантин и будет ходить на работу в ведомство федерального канцлера, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер возвращается на работу", - сказал Зайберт.

У Меркель ранее подозревали коронавирус, потому что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался сам инфицирован.

По словам представителя правительства, канцлеру было проведено много тестов, которые оказались отрицательными, заражения не было установлено.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

Позже Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.

Напомним:

С начала пандемии коронавируса Испания впервые обошла Италию по числу зараженных. За минувшие сутки число зараженных до 117 710, что на 7 500 случаев больше чем вчера. В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

Всего в мире зафиксировано более миллиона зараженных.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.