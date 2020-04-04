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Во Франции от коронавируса умер украинец

Во Франции от коронавируса умер украинец
01:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во Франции от коронавирусной инфекции умер 38-летний украинец.

Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.

Это собственному корреспонденту Укринформа подтвердил руководитель консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

Заражение именно коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти 38-летнего мужчины.

Эпидемия COVID-19: Во Франции уже более 400 человек умерли от коронавируса

Он был с Тернопольщины. Сейчас решается вопрос о репатриации тела на Родину.

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки); 6 507 человек умерли.

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Украина, Франция, Коронавирус.
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