В Турции ужесточили карантинные меры

Новости мира:В Турции решили ужесточить карантинные меры из-за коронавируса.

В Турции усилены карантинные мероприятия. В частности лицам моложе 20 лет запрещено выходить на улицу, все обязаны носить защитные маски, на 15 дней закрыты въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городов и провинции Зонгулдак.

Об этом 3 апреля сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С этой ночи мы закрываем въезд и выезд транспортных средств из 30-ти крупных городов и провинции Зонгулдак. С полуночи мы также вводим запрет для лиц моложе 20 лет на выход на улицу", - говорилось в заявлении.

По словам Президента Турции, с завтрашнего дня обязательным является ношение масок в многолюдных местах, таких как маркеты и рынки.

"Административные взыскания и судебные преследования применяться без колебаний ко всем тем, кто не выполняет требования. Я доверяю своей нации, это не пустые слова. Мы видим проявления этого доверия на каждом шагу. Чем лучше мы соблюдаем правила, тем сильнее контролируем ситуацию и можем противостоять угрозе", - сказал Эрдоган.

За последние сутки в Турции зафиксированы 2786 новых случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли. Общее количество случаев инфицирования - 20 921, всего умерли 425 человек. Выздоровели 484 человека.

Напоминаем, в мире по состоянию на вечер 3 апреля зафиксировано более 1 миллиона 79 тысяч случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, более 58 тысяч человек умерли, а выздоровели почти 228 тысяч человек.