"Вы должны следовать правилам": Минздрав Британии грозит ужесточить карантин

В Британии могут запретить упражнения на свежем воздухе, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.
Об этом предупредил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
По его словам, если люди и дальше будут игнорировать правила, то правительству "придется принять меры".
"Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить упражнения всех форм вне вашего собственного дома, то вы должны следовать правилам", – сказал Хэнкок.
По его словам, загорать не разрешается и "совершенно невероятно", что люди все еще оставляют свои дома, когда в этом нет необходимости.
Он сказал, что сроки снятия ограничений будут зависеть от того, как люди будут вести себя, заявив, что "чем больше людей останется дома, тем меньше вирус будет распространяться".
В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерло 708 человек общее количество погибших сейчас составляет 4313.
Напомним:
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.
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