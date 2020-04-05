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"Вы должны следовать правилам": Минздрав Британии грозит ужесточить карантин

"Вы должны следовать правилам": Минздрав Британии грозит ужесточить карантин
13:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Министр здравоохранения Британии может запретить упражнения на свежем воздухе.

В Британии могут запретить упражнения на свежем воздухе, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.

Об этом предупредил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его словам, если люди и дальше будут игнорировать правила, то правительству "придется принять меры".

"Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить упражнения всех форм вне вашего собственного дома, то вы должны следовать правилам", – сказал Хэнкок.

По его словам, загорать не разрешается и "совершенно невероятно", что люди все еще оставляют свои дома, когда в этом нет необходимости.

Он сказал, что сроки снятия ограничений будут зависеть от того, как люди будут вести себя, заявив, что "чем больше людей останется дома, тем меньше вирус будет распространяться".

В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерло 708 человек общее количество погибших сейчас составляет 4313.

Напомним:

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Великобритания, Коронавирус, Мэтт Хэнкок.
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