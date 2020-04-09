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Четверг, 09.04.2020

Супермаркеты раздают покупателям маски: как проходит карантин в Австрии (Видео)

После введения в Австрии нормы, которая обязывает заходить в супермаркеты в масках, некоторые торговые сети начали раздавать их покупателям бесплатно. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии. С 6 апреля вступило в силу постановление минздрава Австрии, которое обязывает носить маски во всех крупных супермаркетах (площадью более 400 кв. м.), а также в аптеках. Перед введением этого правила в правительстве страны заявляли, что сети супермаркетов должны бесплатно выдавать маски. Но делают так не все. В магазинах группы Rewe (Billa, Merkur, Penny, Вера, Adeg) сообщили, что будут продавать маски по 1 евро. А вот в супермаркетах сетей Spar, Hofer и Lidl их выдают при входе бесплатно. Правда, часто к концу рабочего дня масок не хватает. Впрочем, данное постановление предусматривает, что маска может быть и самодельной. Разрешается даже просто закрывать рот и нос шарфом или платком. Кроме того, на входах в супермаркеты должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Некоторые магазины выдают покупателям одноразовые перчатки. Продавцы также обязаны носить маски и перчатки, а перед кассами установлены защитные экраны из оргстекла. К тому же в Австрии в супермаркеты и аптеки посетители должны допускаться одновременно в таком количестве, чтобы в помещении была возможность сохранять дистанцию между ними минимум в 1 метр. Кроме того, в зоне касс на полу нанесена специальная разметка, которая тоже указывает такое расстояние.
Фото: Фейсбук
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Австрия, Маски, Карантин, Коронавирус, Минздрава Австрии, Минздрав Австрии.
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