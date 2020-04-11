Борьба с COVID-19: Украинский "Руслан" доставил тонны медоборудования из Китая в Польшу

Новости мира:В рамках спецпрограммы о помощи, украинский самолет доставил из Китая в Польшу тонны медицинского оборудования.

Украинские самолеты продолжают активно участвовать в международной программе НАТО по стратегическим перевозкам SALIS, в рамках которой рейсом Ан-124 "Руслан" из Китая в польский город Вроцлав доставлены тонны медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

"Грузовой самолет Ан-124 перевез несколько тонн экстренно необходимого медицинского оборудования из Китая, включая 190 тысяч масок и 180 тысяч защитных костюмов. Рейс приземлился во Вроцлаве, Польша (9 апреля) для помощи в борьбе в этой стране с COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

До этого в рамках программы SALIS украинские самолеты по заказу НАТО доставили десятки тонн медицинского груза из Китая в Чешскую республику и Словакию.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.