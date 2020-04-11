Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой
Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой
Владимир Кличко вспомнил переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко вспомнил переломный момент в своей карьере
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

Борьба с COVID-19: Украинский "Руслан" доставил тонны медоборудования из Китая в Польшу

Борьба с COVID-19: Украинский "Руслан" доставил тонны медоборудования из Китая в Польшу
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В рамках спецпрограммы о помощи, украинский самолет доставил из Китая в Польшу тонны медицинского оборудования.

Украинские самолеты продолжают активно участвовать в международной программе НАТО по стратегическим перевозкам SALIS, в рамках которой рейсом Ан-124 "Руслан" из Китая в польский город Вроцлав доставлены тонны медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

"Грузовой самолет Ан-124 перевез несколько тонн экстренно необходимого медицинского оборудования из Китая, включая 190 тысяч масок и 180 тысяч защитных костюмов. Рейс приземлился во Вроцлаве, Польша (9 апреля) для помощи в борьбе в этой стране с COVID-19", - говорится в сообщении.

Не вывозят своих граждан из США: Трамп намерен ввести санкции против стран

Как сообщалось, программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

До этого в рамках программы SALIS украинские самолеты по заказу НАТО доставили десятки тонн медицинского груза из Китая в Чешскую республику и Словакию.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Китай, Польша, Самолет, Помощь, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Запуск HBO Max пройдет без &quot;Друзей&quot;
Запуск HBO Max пройдет без "Друзей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь