Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
В ЕС никогда не признают аннексию Крыма
В ЕС никогда не признают аннексию Крыма
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

В ЕС никогда не признают аннексию Крыма

В ЕС никогда не признают аннексию Крыма
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В ЕС заявили, что никогда не признают аннексию Крыма вооруженными силами РФ.

Призыв срочников на службу в вооруженных силах РФ, оккупационная российская власть осуществляет в незаконно аннексированном Крыму, является нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном в субботу на сайте Европейской службы внешних действий.

"Российская Федерация осуществляет призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополь для службы местных жителей полуострова к вооруженным силам РФ. Это является нарушением международного гуманитарного права. Российская Федерация несет обязательства в соответствии с международным законодательством, и должна обеспечить защиту прав человека на полуострове", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Американский антирекорд: в США - две тысячи смертей от коронавируса за сутки

Документ отмечает, что ЕС не признает и не признает в будущем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международных законов на Крымском полуострове. При этом ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской властью в Крыму провести так называемый "весенний призыв" в армию и требует отменить его.

По данным МИД, из территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Запуск HBO Max пройдет без &quot;Друзей&quot;
Запуск HBO Max пройдет без "Друзей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь