В ЕС никогда не признают аннексию Крыма

Новости мира:В ЕС заявили, что никогда не признают аннексию Крыма вооруженными силами РФ.

Призыв срочников на службу в вооруженных силах РФ, оккупационная российская власть осуществляет в незаконно аннексированном Крыму, является нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном в субботу на сайте Европейской службы внешних действий.

"Российская Федерация осуществляет призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополь для службы местных жителей полуострова к вооруженным силам РФ. Это является нарушением международного гуманитарного права. Российская Федерация несет обязательства в соответствии с международным законодательством, и должна обеспечить защиту прав человека на полуострове", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Документ отмечает, что ЕС не признает и не признает в будущем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международных законов на Крымском полуострове. При этом ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской властью в Крыму провести так называемый "весенний призыв" в армию и требует отменить его.

По данным МИД, из территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

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