Макрон: Нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая

Новости мира:Власти Франции решили продлить карантин до 11 мая, чтобы защититься от пандемии COVID-19.

Франция продолжила карантин для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

Об этом объявил вчера вечером президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эпидемия начинает замедляться и надежда возвращается, но нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая", - отметил Эммануэль Макрон.

Новых ограничений не вводят, но все действующие остаются в силе.

После 11 мая карантин постепенно начнут ослаблять, но не исключено, что для групп риска – пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни – ограничения придется продлить еще на некоторое время.

Каким именно будет поэтапный выход страны из карантина, детализируют в отдельном плане. Его представят через 15 дней.

Среди деталей, которые уже раскрыл президент в своей речи:

после 11 мая начнут открывать школы, вводя при этом особые меры безопасности; университеты продолжат работать дистанционно до лета;

бары, рестораны, кино, музеи и другие подобные заведения первое время останутся закрыты;

будет введен "масочный режим" для всех в общественных местах;

границы остаются закрытыми "до нового приказа".

Кроме того, страна будет расширять тестирование на всех, кто имеет подозрительные симптомы.

Программы государственной поддержки неполной занятости продолжат действовать. Для поддержки наиболее пострадавших сфер – гостинично-ресторанной, туристической, культурной – подготовят отдельный план.

Обещают социальную помощь и тем семьям, которые в результате карантина оказались в очень трудном финансовом положении.