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Макрон: Нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая

Макрон: Нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая
10:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Власти Франции решили продлить карантин до 11 мая, чтобы защититься от пандемии COVID-19.

Франция продолжила карантин для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

Об этом объявил вчера вечером президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эпидемия начинает замедляться и надежда возвращается, но нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая", - отметил Эммануэль Макрон.

Новых ограничений не вводят, но все действующие остаются в силе.

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После 11 мая карантин постепенно начнут ослаблять, но не исключено, что для групп риска – пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни – ограничения придется продлить еще на некоторое время.

Каким именно будет поэтапный выход страны из карантина, детализируют в отдельном плане. Его представят через 15 дней.

Среди деталей, которые уже раскрыл президент в своей речи:

  • после 11 мая начнут открывать школы, вводя при этом особые меры безопасности; университеты продолжат работать дистанционно до лета;

  • бары, рестораны, кино, музеи и другие подобные заведения первое время останутся закрыты;

  • будет введен "масочный режим" для всех в общественных местах;

  • границы остаются закрытыми "до нового приказа".

Кроме того, страна будет расширять тестирование на всех, кто имеет подозрительные симптомы.

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Программы государственной поддержки неполной занятости продолжат действовать. Для поддержки наиболее пострадавших сфер – гостинично-ресторанной, туристической, культурной – подготовят отдельный план.

Обещают социальную помощь и тем семьям, которые в результате карантина оказались в очень трудном финансовом положении.

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Все по теме:

Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Covid-19.
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