Пожары в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

Новости мира:В Беларуси не фиксируют повышения радиации из-за пожара в Чернобыльской зоне.

В Беларуси сохраняется стабильная радиационная обстановка, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды в связи пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

В ведомстве заявили, что 4 - 12 апреля на территории Беларуси преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля - южный.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - подчеркнули в Белгидромете.

Как сообщалось, с 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Котовского лесничества наблюдаются пожары.