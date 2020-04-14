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Пожары в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

Пожары в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Беларуси не фиксируют повышения радиации из-за пожара в Чернобыльской зоне.

В Беларуси сохраняется стабильная радиационная обстановка, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды в связи пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

В ведомстве заявили, что 4 - 12 апреля на территории Беларуси преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля - южный.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - подчеркнули в Белгидромете.

В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно на 14 апреля

Как сообщалось, с 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Котовского лесничества наблюдаются пожары.

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Пожар, Пожары, Беларусь, Радиация, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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