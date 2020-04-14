Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля

Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения с 19 апреля. Об этом в интервью RMF24 рассказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
"С 19 апреля мы начнем постепенно "размораживать" экономику. По моему мнению, это хорошие новости, учитывая цену этих мероприятий [для экономики]", - отметил министр здравоохранения.
Он добавил, что ограничительные меры оказались эффективными и, если бы не они, в стране были бы десятки тысяч больных Covid-19.
Ранее пресс-секретарь польского Минздрава Войцех Андрусевич также сообщал, что страна с середины апреля планирует разрешить работать большей части предприятий, чем сейчас.
Именно с этим связано введение "масочного режима" с 16 апреля.
"В Польше, как и во всех странах, есть люди, которые не имеют никаких симптомов, но при этом инфицированы коронавирусом", - отметил он. Обязательство носить маски уменьшает риск, что после ослабления карантина произойдет резкий рост количества новых заражений коронавирусом.
По последним данным польского Минздрава, число заражений коронавирусом в стране достигло 7049, 251 заболевший скончался. За последние сутки обнаружили 117 новых случаев, умерли шесть человек. С начала эпидемии в Польше выздоровели 618 больных коронавирусом.
Напомним, 9 апреля правительство Польши объявило о продлении коронавирусных ограничений по всей стране. Согласно этому решению, ограничения в работе церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы обслуживания продлятся до 19 апреля.
Как сообщалось, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.
ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.
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