Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля

Новости мира:В Польше с 19 апреля начнут снимать карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения с 19 апреля. Об этом в интервью RMF24 рассказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"С 19 апреля мы начнем постепенно "размораживать" экономику. По моему мнению, это хорошие новости, учитывая цену этих мероприятий [для экономики]", - отметил министр здравоохранения.

Он добавил, что ограничительные меры оказались эффективными и, если бы не они, в стране были бы десятки тысяч больных Covid-19.

Ранее пресс-секретарь польского Минздрава Войцех Андрусевич также сообщал, что страна с середины апреля планирует разрешить работать большей части предприятий, чем сейчас.

Именно с этим связано введение "масочного режима" с 16 апреля.

"В Польше, как и во всех странах, есть люди, которые не имеют никаких симптомов, но при этом инфицированы коронавирусом", - отметил он. Обязательство носить маски уменьшает риск, что после ослабления карантина произойдет резкий рост количества новых заражений коронавирусом.

По последним данным польского Минздрава, число заражений коронавирусом в стране достигло 7049, 251 заболевший скончался. За последние сутки обнаружили 117 новых случаев, умерли шесть человек. С начала эпидемии в Польше выздоровели 618 больных коронавирусом.

Напомним, 9 апреля правительство Польши объявило о продлении коронавирусных ограничений по всей стране. Согласно этому решению, ограничения в работе церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы обслуживания продлятся до 19 апреля.

Как сообщалось, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

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