Евросоюз официально определил критерии для снятия карантина

Новости мира:ЕС официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

ЕС официально определил три критерия для снятия карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в "дорожной карте" снятия ограничений для стран-членов. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Our recommendations focus on three main pre-conditions: 1. Significant decrease in the spread of the #coronavirus

2. Sufficient health system capacity

3. Adequate surveillance and monitoring capacity — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2020

Она отметила, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантин уже можно снимать", но имеет цель предложить странам членам общие рамки для принятия решений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Первый, эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Второй критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти.

Третий критерий - способность к мониторингу, включая также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

Полезную информацию можно получить тестирование на наличие антител к вирусу - это поможет выяснить, какая часть населения переболела и выработала иммунитет.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", - отмечают в "дорожной карте".

Также ЕС определил принципы, которыми должны руководствоваться страны-члены.

Первый из них - действия должны основываться на научных данных, система общественного здоровья должна быть в центре внимания.

"Решение закончить ограничительные меры должно балансировать преимущества для общественного здоровья и социально-экономические последствия. При этом, защита общественного здоровья должно оставаться приоритетной целью стран-членов", - говорится в дорожной карте.

Второй принцип - страны-члены должны координировать между собой действия по ослаблению карантинных ограничений. В частности, страны-члены должны своевременно информировать друг друга и Еврокомиссию перед объявлением о снятии определенных ограничений, и учитывать их точку зрения.

Третий принцип - уважение и солидарность между странами-членами, и поддержка тех, кто больше всего пострадал от пандемии и обусловленного ею экономического кризиса.

Как сообщалось, на 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.