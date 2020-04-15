Коронавирус уже не сдержать: ЕС начнет постепенно открывать границы Шенгена

Новости мира:В Евпросоюзе запустят поэтапную програму по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Евросоюз будет постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения на пересечение границ шенгенской зоны.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на соответствующее распоряжение совместного предложения президента Еврокомиссии и Европейского Совета.

"Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект", – констатируют руководители ЕС.

Постепенное ослабление не только повлияет на охрану здоровья, но и на производственные цепочки и национальные и трансграничные транспортные системы, необходимые для свободного передвижения людей, товаров и услуг, пояснили в ЕС.

Открытие внутренних и внешних границ будет происходить поэтапно. Даты и указаний пока нет.

В то же время руководители ЕС отметили, что "открытие границ – вопрос долгосрочный".

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.