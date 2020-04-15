Пандемия COVID-19: Меркель огласила о ослаблении карантинных мер в Германии

Новости мира:В Германии представили концепцию выхода страны из режима изоляции.

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса, пишет журнал Focus.

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить работу при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

Школы начнут постепенно открываться с 4 мая — сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Добавим, что количество зараженных коронавируса в Германии достигло 127 584 человека, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 2 486 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 285 человек, что составило рекордный показатель для страны за время пандемии и теперь составляет 3 254 человека.

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.