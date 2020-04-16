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Выход из карантина: в Еврокомиссии предложили стратегию

Выход из карантина: в Еврокомиссии предложили стратегию
04:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Еврокомиссия предлагает план отмены ограничений в связи с COVID-19.

Исполнительный орган Европейского Союза предлагает стратегию выхода стран-членов из режима связанных с коронавирусной инфекцией ограничений и восстановления нормальной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

План, обнародованный Еврокомиссией 15 апреля, предлагает совместные критерии для всей Европы, но они не являются обязательными для стран-членов. Каждая страна ЕС может самостоятельно решить, как и когда выходить из режима ограничений.

По мнению комиссии, 27 государств ЕС должны отвечать трем требованиям, среди которых уменьшение распространения вируса в течение длительного периода и достаточное количество больничных коек и мест в палатах интенсивной терапии. Комиссия отметила, что эффективное выявление болезни из-за массового проведения тестов также является определяющим.

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Некоторые страны-члены, в частности, Австрия и сильно пораженная COVID-19 Испания, уже начали отменять некоторые ограничения. Германии с 15 апреля объявили о возобновлении работы школ с мая, в части непродовольственных магазинов — уже с завтрашнего дня.

Как известно, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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ЕС, Еврокомиссия, Коронавирус, Covid-19.
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