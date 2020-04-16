Германская эпидемия: Медики зафиксировали более 2,8 тыс смертей за сутки

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии медики зафиксировали более 130 000 случаев заражения.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 130 450 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 2 866 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 315 человек, что составило рекордный показатель для страны за время пандемии и теперь составляет 3 569 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (35 142), Северной Рейн — Вестфалии (26 383), Баден-Вюртемберге (25 881). В Берлине отмечено 4 848 случаев заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, что вчера канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет тслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.