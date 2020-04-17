Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

COVID-196: за сутки во Франции скончались почти 800 человек

COVID-196: за сутки во Франции скончались почти 800 человек
22:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число жертв коронавируса во Франции превысило 18,6 тыс.

Общее число летальных исходов зараженных коронавирусом во Франции достигло 18 тыс. 681, сообщил в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки в больницах и домах престарелых скончался 761 человек.

В настоящее время в стране госпитализированы 31 тыс. 190 инфицированных COVID-19, за сутки поступили 2167 новых больных. При этом число поступивших в больницы в очередной раз снизилось третий день подряд, уточнил Саломон.

Борьба с коронавирусом: в Минздраве Турции поделились успехами

Среди госпитализированных лиц 6027 пациентов помещены в реанимационные отделения, в том числе за последние сутки - 243 новых зараженных коронавирусом. Эти цифры, по словам представителя Минздрава, также снижаются девятый день подряд.

Вместе с тем Саломон констатировал: "Распространение вируса остается на высоком уровне".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Жером Саломон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
02 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Украина может остаться без благодатного огня
Украина может остаться без благодатного огня
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь