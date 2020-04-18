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Итальянская пандемия: число больных COVID-19 почти достигло 176 тыс

Итальянская пандемия: число больных COVID-19 почти достигло 176 тыс
21:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии количество больных достигло около 176 000 человек.

В Италии количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 достигло почти 176 тысяч человек, прирост случаев за сутки - 3 491. Количество умерших достигло 23 227 человек, за сутки - 482.

Об этом сообщает со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

"На всей территории страны: 107 771 лицо имеет положительный результат; 44 927 пациентов выздоровели; 23 227 умерли. На сегодняшний день общее количество случаев в Италии составляет 175 925", - указали в ведомстве.

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Сообщается, что больше всего случаев зарегистрировано в Ломбардии - 34 195, в Пьемонте - 14 233, в Эмилии-Романье - 13 584.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Италия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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