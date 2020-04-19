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Хорватия планирует продлить карантин

Хорватия планирует продлить карантин
04:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Хорватия продлила карантин еще на 15 дней.

Хорватия продолжила карантин еще на 15 дней, но собирается ослабить ограничения на передвижение. Об этом сообщает Радио Свобода.

Загреб закрыл магазины, бары, рестораны, школы и общественный транспорт месяц назад. Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.

Министр внутренних дел Давор Божинович сообщил, что ограничения продлятся как минимум до 4 мая. По его словам, правительство собирается оживлять экономику, при этом оставляя людей в безопасности.

Мировая пандемия: власти Хорватии вводят новые ограничения

В Хорватии подтвердили более 1800 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 39 человек умерли.

Напомним, ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19.

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Хорватия, Карантин, Коронавирус, COVID-2020.
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