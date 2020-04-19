Хорватия планирует продлить карантин

Хорватия продолжила карантин еще на 15 дней, но собирается ослабить ограничения на передвижение. Об этом сообщает Радио Свобода.
Загреб закрыл магазины, бары, рестораны, школы и общественный транспорт месяц назад. Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.
Министр внутренних дел Давор Божинович сообщил, что ограничения продлятся как минимум до 4 мая. По его словам, правительство собирается оживлять экономику, при этом оставляя людей в безопасности.
В Хорватии подтвердили более 1800 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 39 человек умерли.
Напомним, ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19.