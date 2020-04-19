Испания продлит запрет на выход из дома

Из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома минимум до 9 мая, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, передает DW.
Однако при этом ограничительные меры ослабят: с 27 апреля дети до 12 лет смогут выходить на улицу.
Решение кабинета министров страны должна одобрить нижняя палата парламента.
Сейчас в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Напомним, ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19.