Испания продлит запрет на выход из дома

Новости мира:Власти Испания продлят запрет на выход из дома до 9 мая.

Из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома минимум до 9 мая, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, передает DW.

Однако при этом ограничительные меры ослабят: с 27 апреля дети до 12 лет смогут выходить на улицу.

Решение кабинета министров страны должна одобрить нижняя палата парламента.

Сейчас в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Напомним, ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19.