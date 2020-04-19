Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

РФ в Чехии: Посольство "переехало" с площади Немцова

РФ в Чехии: Посольство "переехало" с площади Немцова
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Чехии посольство РФ поменяло место своего юридического адреса.

Посольство РФ в Праге изменило свой юридический адрес с площади Бориса Немцова на улицу Коруновачни, где находится его консульский отдел.

Об этом сообщает Aktualne. 

"Прага официально переименовала площадь Под каштанами, где расположено посольство России, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Однако, в официальном адресе посольства не будет указано имя критика президента Владимира Путина. В Министерство иностранных дел от россиян поступила нота, которая сообщает, что сейчас оно (посольство) находится на улице Коруновачни", - говорится в сообщении. 

В Польше выросло количество умерших от коронавируса

Пресс-секретарь МИДа ЧР Зузана Стичова подтвердила, что российское посольство сообщило их "об изменении адреса доставки". В министерстве расценили это "административным шагом", оспаривать который нет оснований.

Посольство перенесли в другое здание, в 400 метров от основного, которое тоже принадлежит российскому диппредставництву в чешской столице. Там находился консульский отдел. 

Площадь была переименована в феврале. Интересно, что здание посольства РФ была единственной на улице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, РФ, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Испания продлит запрет на выход из дома
Испания продлит запрет на выход из дома
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь