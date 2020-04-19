РФ в Чехии: Посольство "переехало" с площади Немцова

Новости мира:В Чехии посольство РФ поменяло место своего юридического адреса.

Посольство РФ в Праге изменило свой юридический адрес с площади Бориса Немцова на улицу Коруновачни, где находится его консульский отдел.

Об этом сообщает Aktualne.

"Прага официально переименовала площадь Под каштанами, где расположено посольство России, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Однако, в официальном адресе посольства не будет указано имя критика президента Владимира Путина. В Министерство иностранных дел от россиян поступила нота, которая сообщает, что сейчас оно (посольство) находится на улице Коруновачни", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИДа ЧР Зузана Стичова подтвердила, что российское посольство сообщило их "об изменении адреса доставки". В министерстве расценили это "административным шагом", оспаривать который нет оснований.

Посольство перенесли в другое здание, в 400 метров от основного, которое тоже принадлежит российскому диппредставництву в чешской столице. Там находился консульский отдел.

Площадь была переименована в феврале. Интересно, что здание посольства РФ была единственной на улице.