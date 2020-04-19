Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой

Новости мира:Папа Франциск поздравил православных христиан с Пасхой.

Глава святого престола, Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой, а также предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма" во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с обеденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля. Понтифик поздравил также тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что папа не оставил без внимания ситуацию с пандемией COVID-19. Глава святого престола предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма", который не признает границы и не различает национальности. Он также призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

Ранее Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19.