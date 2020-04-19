Covid-19: в Польше жертвами коронавируса стали уже 360 человек

Новости мира:В Польше количество случаев COVID-19 превысило 9 тысяч.

По состоянию на 19 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше взросло до 9 287-ми, из них 360 человек умерли, а 1040 человек вылечились.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 9 287 человек, из них 360 умерли", - говорится в сообщении.

В польских больницах сейчас находятся почти 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом, более 124 тыс. человек - на домашнем карантине.

Всего в Польше уже проведены более 204 тыс. тестов на коронавирус. За последние сутки в стране сделаны более 11,2 тыс. тестов.

Как сообщалось, с 20 апреля в Польше будет происходить ослабление режима ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. На первом этапе состоится открытие для посещения лесов и парков, в также частично будут отменяться ограничения в торговле.