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Covid-19: в Польше жертвами коронавируса стали уже 360 человек

Covid-19: в Польше жертвами коронавируса стали уже 360 человек
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Польше количество случаев COVID-19 превысило 9 тысяч.

По состоянию на 19 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше взросло до 9 287-ми, из них 360 человек умерли, а 1040 человек вылечились.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 9 287 человек, из них 360 умерли", - говорится в сообщении.

В польских больницах сейчас находятся почти 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом, более 124 тыс. человек - на домашнем карантине.

Всего в Польше уже проведены более 204 тыс. тестов на коронавирус. За последние сутки в стране сделаны более 11,2 тыс. тестов.

Показатель средины марта: в Италии за сутки умерло более 400 человек

Как сообщалось, с 20 апреля в Польше будет происходить ослабление режима ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. На первом этапе состоится открытие для посещения лесов и парков, в также частично будут отменяться ограничения в торговле.

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Польша, Коронавирус, Covid-19.
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