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В Европе более 100 тыс человек стали жертвами COVID-19

В Европе более 100 тыс человек стали жертвами COVID-19
01:33 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Европе более 102 тысяч человек умерли от коронавируса COVID-19.

В Европе умерли более 102 тысячи человек, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости COVID-19.

Всего в мире умерли 165 тысяч человек с коронавирусной болезнью.

Больше всего летальных случаев в Европе зарегистрировали в Италии – 23,6 тысяч. В Испании умерли 21,2 тысячи человек. Также почти 20 тысяч смертей зафиксировали во Франции.

Кроме того, в Великобритании насчитали 16,6 тысяч летальных случаев. В Бельгии подтвердили около 5,8 тысяч, в Германии – 4,5 тысяч, в Нидерландах – 3,6 тысяч, в Швеции – 1,5 тысяч и 1,3 тысяч в Швейцарии.

По состоянию на 22 часов 19 апреля во мире обнаружили 2 миллиона 402 тысячи заражений коронавирусом.

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Европа, Коронавирус, COVID-2020.
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