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В Нидерланды прибыла крупная партия медицинских масок из Китая

В Нидерланды прибыла крупная партия медицинских масок из Китая
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нидерланды завезли из Китая 800 тысяч защитных масок.

Из Китая в Нидерланды прибыла крупная партия защитных масок, предназначенных для медицинских работников.

Об этом сообщает NOS.

"В аэропорт Схипхол из Китая прибыл самолет с 800 тыс. масок для медперсонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это защитные маски FFP2, качество которых была проверено.

Как сообщалось ранее, в марте в Нидерландах из больниц изъяли 600 тысяч бракованных масок из Китая. Они плохо прилегали к лицу и имели некачественные фильтры.

Ситуация с Covid-19: в Китае за сутки ни одного летального случая

Сейчас власти страны рассматривают возможность ослабления карантина после 28 апреля. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что соответствующее решение будет приниматься на следующей неделе, оно зависит от того, будет ли расти количество заболевших и госпитализированных.

Всего в Нидерландах подтверждено 33 405 случая Covid-19, в том числе 3751 летальный.

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Китай, Нидерланды, Коронавирус, Covid-19.
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