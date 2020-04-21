В Нидерланды прибыла крупная партия медицинских масок из Китая

Новости мира:Нидерланды завезли из Китая 800 тысяч защитных масок.

Из Китая в Нидерланды прибыла крупная партия защитных масок, предназначенных для медицинских работников.

Об этом сообщает NOS.

"В аэропорт Схипхол из Китая прибыл самолет с 800 тыс. масок для медперсонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это защитные маски FFP2, качество которых была проверено.

Как сообщалось ранее, в марте в Нидерландах из больниц изъяли 600 тысяч бракованных масок из Китая. Они плохо прилегали к лицу и имели некачественные фильтры.

Сейчас власти страны рассматривают возможность ослабления карантина после 28 апреля. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что соответствующее решение будет приниматься на следующей неделе, оно зависит от того, будет ли расти количество заболевших и госпитализированных.

Всего в Нидерландах подтверждено 33 405 случая Covid-19, в том числе 3751 летальный.