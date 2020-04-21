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В Болгарии раскопали 700-летнюю каменную церковь: фото

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В Болгарии раскопали 700-летнюю каменную церковь: фото
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: thehistoryblog.com

Новости мира:Болгарские археологи обнаружили стены каменной церкви с фресками XIV века.

В Болгарии археологи, которые исследуют средневековый город Червен, обнаружили каменные стены церкви с фресками 14 века.

Об этом сообщает thehistoryblog.

"Изучение церковного здания привело к обнаружению сохранившегося слоя фресок на стенах храма. Сохранившиеся фрагменты фресок являются частями нарисованной драпировки, а также частично сохранившейся сценой с фигурами святого воинства", - отмечают ученые.

Площадь сохранившихся фресок составляет около 12 квадратных метров.

Часть фресок направили в реставрационную мастерскую. Позднее эти фрески будут выставлены в музее. Фрески и стены, которые остались на месте раскопок, были законсервированы.

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Средневековая крепость Червен, расположена на высоком утесе в северо-восточной Болгарии в 34 км от современного города Русе.

Эта крепость была одним из важнейших военных, религиозных и экономических центров Второго Болгарского царства (1185−1396).

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Болгария, Церковь, Червень.
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