В Болгарии раскопали 700-летнюю каменную церковь: фото

В Болгарии археологи, которые исследуют средневековый город Червен, обнаружили каменные стены церкви с фресками 14 века.
Об этом сообщает thehistoryblog.
"Изучение церковного здания привело к обнаружению сохранившегося слоя фресок на стенах храма. Сохранившиеся фрагменты фресок являются частями нарисованной драпировки, а также частично сохранившейся сценой с фигурами святого воинства", - отмечают ученые.
Площадь сохранившихся фресок составляет около 12 квадратных метров.
Часть фресок направили в реставрационную мастерскую. Позднее эти фрески будут выставлены в музее. Фрески и стены, которые остались на месте раскопок, были законсервированы.
Средневековая крепость Червен, расположена на высоком утесе в северо-восточной Болгарии в 34 км от современного города Русе.
Эта крепость была одним из важнейших военных, религиозных и экономических центров Второго Болгарского царства (1185−1396).