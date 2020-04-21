Откроют рестораны и церкви: В Австрии ослабят карантин

Новости мира:В связи с позитивной тенденцией в Австрии планируют ослабить карантинные меры.

Австрия с 15 мая еще больше ослабит карантинные мероприятия, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что правительство с середины мая позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Для остальных учеников школы будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.