Откроют рестораны и церкви: В Австрии ослабят карантин

Австрия с 15 мая еще больше ослабит карантинные мероприятия, введенные из-за эпидемии коронавируса.
Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что правительство с середины мая позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.
Для остальных учеников школы будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.
Напомним:
На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.