Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях

Новости мира:В Британии ученые планируют начать испытания вакцины от коронавируса на людях.

Ученые Оксфордского университета в четверг, 23 апреля, начнут испытания вакцины против коронавируса на людях.

Об этом сообщает Independent.

"Испытания на человеке потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной в Оксфордском университете, должны начаться в четверг", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Один из членов команды исследователей сообщил, что если испытания пройдут успешно, миллионы доз вакцины могут быть готовы для использования к осени этого года.

По словам Хэнкока, правительство Великобритании выделило оксфордским ученым 20 млн фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования Имперского колледжа Лондона.

"В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус - это изобрести вакцину. Великобритания вложила больше, чем любая другая страна в глобальный поиск вакцины", - подчеркнул британский министр.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.