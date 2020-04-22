Коронавирус в Польше: от Covid-19 умерли уже более 400 человек

Новости мира:В Польше от COVID-19 уже умерли более 400 человек, инфицированных почти 10 тысяч.

По состоянию на 20:00 21 апреля в Польше зарегистрировали уже 401 смерть от COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

При этом количество инфицированных составила 9 858.

Больше всего зараженных и умерших – в столичном Мазовецком воеводстве. 1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.