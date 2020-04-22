Пандемия: в Румынии оштрафовали почти 200 тысяч нарушителей карантина

Новости мира:За нарушение карантина в Румынии выписали штрафов почти на €80 миллионов.

В Румынии за нарушение правил карантина во время эпидемии коронавируса выписали почти 200 тысяч штрафов на сумму 78 миллионов евро.

Об этом сообщает Romania-Insider.

"Правоохранители Румынии выписали с 24 марта по 19 апреля около 200 тыс. штрафов за нарушение ограничений, установленных из-за распространения Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма штрафов составила 78 миллионов евро, что равняется объему налогов на прибыль предприятий Румынии за февраль.

Размер взысканий за нарушение карантина составляет от 412 до 4120 евро.

В то же время, отмечает издание, неизвестно, сколько именно из выписанных штрафов уже оплачены.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Румынии Клаус Йоханнис продлил чрезвычайное положение в стране еще на один месяц в связи с эпидемией Covid-19.